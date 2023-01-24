Рахунок вже на десятки. Від кого та скільки танків Leopard 2 може отримати Україна

Німеччина

За даними видання Spiegel, після кількох місяців дебатів Шольц вже ухвалив рішення про відправку танків Leopard 2. Наразі йдеться принаймні про одну роту.

Зазначимо, танкова рота за стандартами НАТО - це три взводи по 4 танки та відділення управління ще з 2 танків. Таким чином, Німеччина може передати щонайменше 14 одиниць.

Як пише Spiegel, будуть поставлені танки у найсучаснішій модифікації Leopard 2A6 із запасів Бундесверу. Але в середньо- та довгостроковій перспективі до передачі можуть бути підготовлені бойові машини з промислових складів.

Модернізована модель А6 порівняно з попередником отримала посилене бронювання башти та додатковий протимінний захист.

Але головною відмінністю є гармата Rhl 120/L55 із збільшеною довжиною ствола. Як наслідок, зросли дульна енергія, початкова швидкість снарядів, а також бронепробивність та дальність ураження.

Бундесвер має на озброєнні понад 300 танків у різних модифікаціях.

Польща

Сьогодні міністр оборони Польщі Маріуш Блащак направив Німеччині офіційний запит на реекспорт танків Leopard 2 в Україну. Згідно з правилами, країна-виробник має схвалити постачання третій стороні.

"Німці вже отримали наше прохання про згоду на передачу танків Leopard 2. Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2. Це наша спільна справа, адже йдеться про безпеку всієї Європи", - написав він у Twitter.

Польща останніми днями була одним з найактивніших лобістів цього питання. І говорила про готовність передати 14 одиниць Leopard 2, навіть без дозволу Німеччини.

Загалом польська армія на сьогодні має майже 250 таких танків.

Фінляндія

Фінський президент Саулі Ніїністьо під час візиту до Києва підтвердив готовність розглянути можливість передачі "Леопардів". А також зазначив, що його країна могла б допомогти тренувати українських танкістів.

Щодо кількості, то вона поки невідома. За словами президента, Фінляндія готова зробити внесок у формування окремого танкового підрозділу силами коаліції союзників.

Фінська армія має в боєздатності і на складах близько 200 Leopard 2.

Норвегія

Уряд Норвегії зараз розглядає можливість передачі українській стороні до 8 танків Leopard 2 . Інформація поки що не підтверджена, але за даними Dagens Naeringsliv, рішення можуть схвалити у зв'язку з планами закупівлі нових танків .

Зазначимо, що на озброєнні норвезької армії стоять 36 одиниць Leopard 2.

Нідерланди

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що розглядає можливість викупу орендованих у Німеччини танків Leopard 2, щоб передати їх Україні.

"Ми взяли їх (танки Leopard 2) в оренду, отже, ми можемо їх купити. Отже, ми можемо їх подарувати", - наголосив він.

Водночас він уточнив, що рішення ще не ухвалено. Але може йтися про 18 одиниць.

Іспанія

Як пише El Mundo, іспанська сторона розглядає можливість передачі танків Leopard 2, але на їх ремонт та підготовку може знадобитися близько місяця.

Напередодні міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес відмовився прояснити, на скільки може розраховувати Україна. На озброєнні цієї країни перебувають близько 240 одиниць.

Скільки "Леопардів" хоче Україна?

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, насамперед Україна хоче сформувати танкову бригаду з Leopard 2. За штатом у танковій бригаді ЗСУ має бути три батальйони, у кожному з яких по танку. Тому як мінімум треба 93 одиниці.

"Наша мета - зібрати танкову бригаду з "Леопардів". Це для початку. Чому "Леопард"? Тому що це танк, який виготовлявся в Європі протягом десятиліть і є у багатьох європейських арміях. Тому можна там трохи взяти, тут трохи взяти, там є різні модифікації. Але ми ставимо собі амбітні завдання, і наше амбітне завдання - у рамках танкової коаліції зібрати бригаду", - зазначив він.

Міністр також наголосив, що станом на початок січня було п'ять країн, які готові передати танки для України. З вищезазначеного випливає, що Німеччина, Польща, Норвегія та Нідерланди можуть поставити 54 танки. Фінляндія та Іспанія - поки що під питанням.

Про характеристики Leopard 2 читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, у грудні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що йому для контрнаступальних операцій загалом потрібно не менше 300 танків.