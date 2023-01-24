Счет уже на десятки. От кого и сколько танков Leopard 2 может получить Украина

Германия

По данным издания Spiegel, после нескольких месяцев дебатов Шольц уже принял решение об отправке танков Leopard 2. На данный момент речь идет по крайней мере об одной роте.

Отметим, танковая рота по стандартам НАТО - это три взвода по 4 танка и отделение управления еще из 2 танков. Таким образом, Германия может передать минимум 14 единиц.

Как пишет Spiegel, будут поставлены танки в самой современной модификации Leopard 2A6 из запасов Бундесвера. Но в средне- и долгосрочной перспективе к передаче могут быть подготовлены боевые машины с промышленных складов.

Модернизированная модель А6 по сравнению с предшественником получила усиленное бронирование башни и дополнительную противоминную защиту.

Но главным отличием является орудие Rhl 120/L55 с увеличенной длиной ствола. Как следствие, выросли дульная энергия, начальная скорость снарядов, а также бронепробиваемость и дальность поражения.

Бундесвер имеет на вооружении более 300 танков в различных модификациях.

Польша

Сегодня министр обороны Польши Мариуш Блащак направил Германии официальный запрос на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину. Согласно правилам, страна-производитель должна одобрить поставку третьей стороне.

"Немцы уже получили нашу просьбу о согласии на передачу танков Leopard 2. Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы", - написал он в Twitter.

Польша в последние дни была одним из самых активных лоббистов данного вопроса. И говорила о готовности передать 14 единиц Leopard 2 даже без разрешения Германии.

Всего у польской армии на сегодня есть почти 250 таких танков.

Финляндия

Финский президент Саули Ниинисте в ходе визита в Киев подтвердил готовность рассмотреть возможность передачи "Леопардов". А также отметил, что его страна могла бы помочь тренировать украинских танкистов.

Что касается количества, то оно пока неизвестно. По словам президента, Финляндия готова внести вклад в формирования отдельного танкового подразделения силами коалиции союзников.

Финская армия имеет в боеготовности и на складах порядка 200 Leopard 2.

Норвегия

Правительство Норвегии сейчас рассматривает возможность передачи украинской стороне до 8 танков Leopard 2. Информация пока не подтверждена, но по данным Dagens Naeringsliv, решение могут одобрить в связи с планами о закупке новых танков.

Отметим, на вооружении норвежской армии стоят 36 единиц Leopard 2.

Нидерланды

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков Leopard 2, чтобы передать их Украине.

"Мы взяли их (танки Leopard 2) в аренду, значит, мы можем их купить. Значит, мы можем их подарить", - подчеркнул он.

В то же время он уточнил, что решение еще не принято. Но речь может идти о 18 единицах.

Испания

Как пишет El Mundo, испанская сторона рассматривает возможность передачи танков Leopard 2, но на их ремонт и подготовку может понадобиться около месяца.

Накануне министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отказался прояснить, на какое количество может рассчитывать Украина. На вооружении этой страны находятся порядка 240 единиц.

Сколько "Леопардов" хочет Украина?

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в первую очередь Украина хочет сформировать танковую бригаду из Leopard 2. По штату в танковой бригаде ВСУ должно быть три батальона, в каждом из которых по танку. Поэтому минимум нужно 93 единицы.

"Наша цель - собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала. Почему "Леопард"? Потому что это танк, который изготавливался в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача - в рамках танковой коалиции собрать бригаду", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что по состоянию на начало января было пять стран, которые готовы передать танки для Украины. Из вышеуказанного следует, что Германия, Польша, Норвегия и Нидерланды могут поставить 54 танка. Финляндия и Испания - пока под вопросом.

О характеристиках Leopard 2 читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Отметим, в декабре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что ему для контрнаступательных операций в общей сложности нужно не менее 300 танков.