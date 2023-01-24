Чи передасть Фінляндія танки Leopard Україні: відповідь президента

Фінляндія розглядає питання передачі танків Leopard Україні, але доречніше буде створити спільний підрозділ разом з Європейськими партнерами. Водночас Фінляндія може тренувати українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Саулі Нііністьо під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Взяти один танк там, інший тут, цього не достатньо. Має бути потужний підрозділ. І ми в Європі обговорюємо можливість вибудувати такий підрозділ", - сказав Нііністьо.

За його словами, Фінляндія має унікальне становище, бо це єдина країна ЄС, але не НАТО, яка має найдовший після України кордон з Росією, і це завжди треба мати на увазі. Він пояснив, що уряд має бути пильним та обережним, а також конструктивно підходити до питань надання зброї з огляду на сусідство з країною-агресором.

"Але ми готові зробити внесок у формування цього (танкового - ред.) підрозділу", - додав фінський президент.

Нііністьо.також заявив, що Фінляндія готова організувати навчання на танках Leopard для українських військових.

"Ми зі свого боку розглядаємо варіанти, але ми можемо робити вишкіл українським воякам. Ми одна з небагатьох країн в Європі, яка має призов до своєї армії, і вони щороку мають перенавчати людей, приймати людей, мають для цього об'єкти, відповідну змогу та великий досвід інструкторів", - підкреслив президент.