ua ru
Вт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи передасть Фінляндія танки Leopard Україні: відповідь президента

Новость на русском →
Україна, Вівторок 24 січня 2023 16:30
Чи передасть Фінляндія танки Leopard Україні: відповідь президента Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо (presidentti.fi)
Автор: Каріна Левицька

Фінляндія розглядає питання передачі танків Leopard Україні, але доречніше буде створити спільний підрозділ разом з Європейськими партнерами. Водночас Фінляндія може тренувати українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Саулі Нііністьо під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Взяти один танк там, інший тут, цього не достатньо. Має бути потужний підрозділ. І ми в Європі обговорюємо можливість вибудувати такий підрозділ", - сказав Нііністьо.

За його словами, Фінляндія має унікальне становище, бо це єдина країна ЄС, але не НАТО, яка має найдовший після України кордон з Росією, і це завжди треба мати на увазі. Він пояснив, що уряд має бути пильним та обережним, а також конструктивно підходити до питань надання зброї з огляду на сусідство з країною-агресором.

"Але ми готові зробити внесок у формування цього (танкового - ред.) підрозділу", - додав фінський президент.

Нііністьо.також заявив, що Фінляндія готова організувати навчання на танках Leopard для українських військових.

"Ми зі свого боку розглядаємо варіанти, але ми можемо робити вишкіл українським воякам. Ми одна з небагатьох країн в Європі, яка має призов до своєї армії, і вони щороку мають перенавчати людей, приймати людей, мають для цього об'єкти, відповідну змогу та великий досвід інструкторів", - підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, з робочим візитом до України прибув президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Фінляндія анонсувала черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия Військова допомога
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
DAILY
"Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю