В Раду до сих пор не поступил закон о введении военного положения

Фото: Андрей Тетерук (УНИАН)

Заседание комитета должно начаться, как только законопроект поступит в парламент

В Верховную раду до сих пор не поступил законопроект о введении военного положения в Украине. Об этом РБК-Украина сообщил глава подкомитета комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

Он подчеркнул, что заседание комитета должно начаться, как только законопроект поступит в парламент.

"Как только документ будет - то начнем заседание", - заявил нардеп.

Напомним, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко", нардеп Алексей Гончаренко заявил, что народные депутаты могут рассмотреть вопрос военного положения как на закрытом заседании, так и на открытом. "Я не знаю, проголосует ли Рада за закрытое заседание, и будут ли на это голоса. Может быть все", - отмечал парламентарий.

Как писало РБК-Украина ранее, в комитете ВР по вопросам национальной безопасности и обороны не знают, что именно будет предусмотрено в указе президента Петра Порошенко о военном положении.

Ранее анонсировалось, что комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит проект закона об утверждении указа президента Украины о введении военного положения. Заседание состоится 26 ноября 2018 года в 14:30.

Подчеркнем, 25 ноября в Азовском море пограничные катера ФСБ России открыли огонь на поражение по корабельной группе Военно-Морских сил Украины. В результате атаки три корабля украинских ВМС захватил российский спецназ.

На заседании СНБО президент Петр Порошенко поддержал решение о введении военного положения в Украине. В понедельник, 26 ноября, в 16:00 на внеочередном заседании парламента нардепы будут рассматривать это предложение.