У Раду ще досі не надійшов закон про введення воєнного стану

Фото: Андрій Тетерук (УНІАН)

Засідання комітету має розпочатись, як тільки законопроект надійде до парламенту

У Верховну раду досі не надійшов законопроект про введення воєнного стану в Україні. Про це РБК-Україна повідомив голова підкомітету комітету з питань національної безпеки та оборони Андрій Тетерук.

Він підкреслив, що засідання комітету має розпочатись, як тільки законопроект надійде до парламенту.

"Як тільки документ буде - то розпочнемо засідання", - заявив нардеп.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко", нардеп Олексій Гончаренко заявив, що народні депутати можуть розглянути питання військового положення як на закритому засіданні, так і на відкритому. "Я не знаю, чи проголосує Рада за закрите засідання, і чи будуть на це голоси. Може бути все", - відзначав парламентар.

Як писало РБК-Україна раніше, в комітеті ВР з питань національної безпеки і оборони не знають, що саме буде передбачено в указі президента Петра Порошенка про воєнний стан.

Раніше анонсувалося, що комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони розгляне проект закону про затвердження указу президента України про введення воєнного стану. Засідання відбудеться 26 листопада 2018 року в 14:30.

Підкреслимо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Росії відкрили вогонь на поразку по корабельної групи Військово-Морських сил України. В результаті атаки три корабля українських ВМС захопив російський спецназ.

На засіданні РНБО президент Петро Порошенко підтримав рішення про введення воєнного стану в Україні. У понеділок, 26 листопада, о 16:00 на позачерговому засіданні парламенту нардепи розглядатимуть цю пропозицію.