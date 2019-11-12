Под Радой протестуют против создания рынка земли

Фото: протесты под Радой (РБК-Украина, Виталий Носач)

На площади Конституции собрались несколько сотен человек

Под Верховной радой проходят митинги в поддержку и против создания рынка земли. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, на площади Конституции несколько сотен человек протестуют против создания рынка сельскохозяйственных земель. Они требуют отзыва законопроектов №2178 и №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты касательно оборота сельскохозяйственных земель", которыми предполагается создания рынка сельскохозяйственных земель.

Под Верховной радой проходят митинги в поддержку и против создания рынка земли. Опубліковано РБК-Украина Вівторок, 12 листопада 2019 р.

Кроме того, перед зданием Рады собрались сторонники отмены моратория на продажу земли. Они выступают за начало земельной реформы.

Фото: протесты под Радой (РБК-Украина, Виталий Носач)

Отметим, в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что киевская полиция и Нацгвардия несут службу в усиленном режиме во время проведения акций в центре города.

"Правоохранители обеспечивают правопорядок во время проведения акций в центре столицы", - говорится в сообщении.

Напомним, по результатам опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

Отметим, что вчера президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вопрос продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме. Он добавил, что между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения будут внесены правки, согласно которым право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно гражданами Украины.