В Украине противники земельной реформы перекрыли дороги

Фото: акции аграриев (facebook.com/agrarna.rada.ua)

Массовое перекрытие дорог происходит в 13 областях

В Украине 11 ноября противники земельной реформы вышли на акции протеста и перекрыли дороги в 13 областях. Об этом говорится в сообщении Всеукраинского аграрного совета в Facebook.

Сообщается, что противники земельной реформы перекрыли главные автомагистрали Украины в 17 точках. В частности, акции проходят в 13 областях - Винницкой, Черкасской, Черниговской, Тернопольской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Волынской, Ровенской и Львовской.

Во Львовской области перекрыли трассу Н17 в районе села Малые Подлески Жовковского района. В Полтавской - трассу М03 в районе села Чутово, Ровенской - трассу М06 в районе села Дядьковичи Ровенского района.

Фото: акции аграриев (facebook.com/agrarna.rada.ua)

Акція протесту #НіРозпродажуУкраїни Акція протесту #НіРозпродажуУкраїни розпочалась! На знак незгоди із цинічними діями влади у питанні земельної реформи аграрії вийшли зі своєю технікою до головних автомагістралей країни у 17 точках. До акції протесту приєднались сільгоспвиробники у 13 регіонах — Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Полтавській, Волинській, Рівненській, Львівській. Опубліковано Всеукраїнська Аграрна Рада Понеділок, 11 листопада 2019 р.

В Черкасской области перекрыта трасса М05 вблизи Жашкова, в Хмельницкой - трасса Е50 возле села Прибугское Хмельницкого района, в Тернопольской - дорога возле села Романово Збаражского района. Кроме того, в Винницкой области аграрии протестуют сразу в трех районах - Винницком, Тульчинском и Казатинском.

Акція Ні розпродажу України! Писарівкка Вівнницька область Вінницька область. Автошлях поблизу с. Писарівка Вінницького району. Громадяни не згодні із тією моделлю земі, яку пропонують Кабмін та депутати! Опубліковано Всеукраїнська Аграрна Рада Неділя, 10 листопада 2019 р.

Акція "Ні розпродажу України". м. Умань Черкаська область. Люди вийши на акцію протесту на автошлях Е95 поблизу м. Умань. Опубліковано Всеукраїнська Аграрна Рада Неділя, 10 листопада 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой пленарной неделе Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о рынке земли, а также проект государственного бюджета на 2020 год.