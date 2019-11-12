Під Радою протестують проти створення ринку землі

Фото: протести під Радою (РБК-Україна, Віталій Носач)

На площі Конституції зібралися кілька сотень людей

Під Верховною радою проходять мітинги на підтримку і проти створення ринку землі. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, на площі Конституції кілька сотень людей протестують проти створення ринку сільськогосподарських земель. Вони вимагають відкликання законопроектів №2178 і №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу сільськогосподарських земель", якими передбачається створення ринку сільськогосподарських земель.

Крім того, перед будівлею Ради зібралися прихильники відміни мораторію на продаж землі. Вони виступають за початок земельної реформи.

Фото: протести під Радою (РБК-Україна, Віталій Носач)

Зазначимо, у прес-службі Міністерства внутрішніх справ повідомили, що київська поліція та Нацгвардія несуть службу у посиленому режимі під час проведення акцій у центрі міста.

"Правоохоронці забезпечують правопорядок під час проведення акцій у середмісті столиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за результатом опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, у разі проведення референдуму абсолютна більшість українців проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення (63,4% усіх опитаних або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).

Зазначимо, що вчора президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні питання продажу землі іноземцям будуть вирішуватися на всенародному референдумі. Він додав, що між першим і другим читанням до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення будуть внесені правки, згідно з якими право продавати і купувати землю матимуть тільки українські громадяни і українські компанії, засновані виключно громадянами України.