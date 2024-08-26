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У Раді зробили заяву через втечу нардепа Дмитрука з України

Фото: Артем Дмитрук, народний депутат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Парламент не відправляв народного депутата України Артема Дмитрука в закордонне відрядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної Ради.

"Інформуємо, що народний депутат України Артем Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся", - пише Рада. 

Як розповіла речниця Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сапьян, Дмитрук незаконно перетнув кордон в Одеській області, щоб потрапили до Молдови. 

"Якщо говорити про підозру щодо незаконного перетину кордону і депутату безпосередньо, і іншим особам, які, можливо, були причетні до цього правопорушення, поки що зарано", - розповіла речниця. 

Втеча Дмитру за кордон 

Вчора, 25 серпня, Дмитруку оголосили підозру через напади на правоохоронця та військового. На той момент низка ЗМІ вже повідомляли про втечу нардепа за кордон до Молдови. Пізніше ДБР підтвердило цю інформацію, а Офіс генпрокурора порушив справу

 

Сьогодні, 26 серпня, за участі керівників правоохоронних та силових органів відбудеться нарада щодо зрадників, які втекли з України. 

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