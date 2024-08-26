RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде сделали заявление из-за побега нардепа Дмитрука из Украины

Фото: Артем Дмитрук, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Парламент не отправлял народного депутата Украины Артема Дмитрука в заграничную командировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

"Информируем, что народный депутат Украины Артем Дмитрук в командировку за границу не направлялся", - пишет Рада. 

Как рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян, Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области, чтобы попали в Молдову. 

"Если говорить о подозрении относительно незаконного пересечения границы и депутату непосредственно, и другим лицам, которые, возможно, были причастны к этому правонарушению, пока рано", - рассказала пресс-секретарь. 

Бегство Дмитрию за границу

Вчера, 25 августа, Дмитруку объявили подозрение из-за нападения на правоохранителя и военного. На тот момент ряд СМИ уже сообщали о побеге нардепа за границу в Молдову. Позже ГБР подтвердило эту информацию, а Офис генпрокурора возбудил дело

Сегодня, 26 августа, при участии руководителей правоохранительных и силовых органов состоится совещание по предателям, которые сбежали из Украины. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада