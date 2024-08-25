Офіс генпрокурора порушив справу через ймовірний виїзд Дмитрука з України

Офіс генпрокурора порушив справу за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом Артемом Дмитруком. Сьогодні йому оголосили про підозру у нападах на військового та правоохоронця.

За її словами, наразі прокуратура не має підтверджень того, що Дмитрук виїхав з України, але перевірить поширену в ЗМІ інформацію. Де зараз Дмитрук, в прокуратурі не знають, але сподіваються, що він виконає вимогу правоохоронців та прийде до Державного бюро розслідувань 29 та 30 серпня.

Крім того, Максимець відреагувала на слова Дмитрука про те, що він нібито не отримував підозру від правоохоронців. Вона пояснила, що письмове повідомлення про підозру було скеровано поштою до апарату Верховної Ради, за його відомими місцями проживання та до житлово-експлуатаційних організацій.

"А відтак повідомлення про підозру вважається здійсненим 25 серпня 2024 року, відповідно до КПК України, про що внесено відмітку до ЄРДР", - додала Максимець.