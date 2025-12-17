ua en ru
Ср, 17 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Раде обязали министров отчитываться перед увольнением: принят законопроект

Украина, Среда 17 декабря 2025 13:42
UA EN RU
В Раде обязали министров отчитываться перед увольнением: принят законопроект Иллюстративное фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Верховная Рада Украины 17 декабря приняла законопроект, который обязывает всех министров правительства отчитываться перед увольнением. Министры должны будут объявлять отчет перед народными депутатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады и сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Перед увольнением с должности члены Кабинета министров Украины обязаны будут отчитаться за выполненную на должности работу. Документ приняли 285 голосами во втором чтении и в целом.

Министры, согласно обновленному порядку назначения на должность и увольнения с нее, отныне обязаны лично присутствовать и отчитываться о проделанной работе при рассмотрении их увольнения на заседании комитета и на пленарном заседании Верховной Рады.

Письменный отчет о работе также становится обязательным при подаче заявления об отставке. Публичный отчет дается исключительно перед нардепами в комитете и позже, в сессионном зале парламента.

Еще одно изменение - отныне встреча кандидата в министры со всеми группами и фракциями парламента становится обязательной.

Напомним, что 16 декабря, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении на законодательном уровне общенациональной минуты молчания как ежедневного комеморативного мероприятия.

А 15 декабря комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона о переименовании копеек на шаги.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Кабинет Министров Украины
Новости
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
ВСУ отбросили оккупантов от Купянска и контролируют почти 90% города, - Сырский
Аналитика
Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Танкерный бой. Как Запад планирует обнулить России торговлю нефтью на море