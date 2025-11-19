У Раді знову заблокували трибуну перед голосуванням за відставку Гринчук та Галущенка

Відставка Гринчук та Галущенка

Нагадаємо, вчора, 18 листопада у Верховній Раді зірвалося засідання, на якому мали розглянути відставку міністра енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

Роботу парламенту зупинили після того, як низка народних депутатів заблокувала трибуну з вимогою ухвалити "реальні кадрові рішення".

Голосування за відставку двох міністрів мало відбутися вчора. Однак після блокування головуючий оголосив перерву, а згодом засідання взагалі закрили.

Фракція "Європейська солідарність" заявила, що не голосуватиме за звільнення Галущенка та Гринчук доти, доки на порядок денний не винесуть питання відставки всього уряду.

Її представники, зокрема Петро Порошенко, заблокували трибуну, скандуючи: "Уряд - геть".

Також нагадаємо, що причиною відставки міністрів стало те, що НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему в державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення, організоване українськими чиновниками.

У НАБУ уточнили, що незаконно отримані кошти відмивали через офіс у центрі Києва, який належить родині ексдепутата Андрія Деркача.

До корупційної схеми причетні бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, міністр екології Світлана Гринчук і міністр юстиції Герман Галущенко.

На тлі цього скандалу Галущенко подав у відставку з посади міністра юстиції. Також заяву про звільнення подала міністр енергетики Світлана Гринчук.