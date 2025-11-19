В Раде снова заблокировали трибуну перед голосованием за отставку Гринчук и Галущенко

Народные депутаты от "Европейской солидарности" заблокировали трибуну перед голосованием за отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пленарного заседания Верховной Рады.
Перед тем, как пленарное заседание приостановили из-за воздушной тревоги, нардепы от "Европейской солидарности" вышли на трибуну с требованиями.
Они настаивают на отчете премьера Юлии Свириденко и министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук перед рассмотрением их отставки.
Рада возобновила пленарное заседание после отбоя воздушной тревоги, но трибуну до сих пор блокируют.
Сейчас продолжаются выступления народных депутатов. Оппозиция у трибуны собралась с плакатами.
Впрочем, позже они уже заблокировали выступления нардепов с трибуны. Из-за чего бывший спикер Верховной Рады, народный депутат Украины Дмитрий Разумков выступает с места.
Напомним, вчера, 18 ноября в Верховной Раде сорвалось заседание, на котором должны были рассмотреть отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко.
Работу парламента остановили после того, как ряд народных депутатов заблокировали трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".
Голосование за отставку двух министров должно было состояться вчера. Однако после блокирования председательствующий объявил перерыв, а затем заседание вообще закрыли.
Фракция "Европейская солидарность" заявила, что не будет голосовать за увольнение Галущенко и Гринчук до тех пор, пока на повестку дня не вынесут вопрос отставки всего правительства.
Ее представители, в частности Петр Порошенко, заблокировали трибуну, скандируя: "Правительство - вон".
Также напомним, что причиной отставки министров стало то, что НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в государственной компании "Энергоатом". Речь идет об отмывании средств и незаконном обогащении, организованном украинскими чиновниками.
В НАБУ уточнили, что незаконно полученные средства отмывали через офис в центре Киева, который принадлежит семье экс-депутата Андрея Деркача.
К коррупционной схеме причастны бизнесмен Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, министр экологии Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко.
На фоне этого скандала Галущенко подал в отставку с должности министра юстиции. Также заявление об увольнении подала министр энергетики Светлана Гринчук.