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У Раді заявили про затягування рішення щодо "українського поясу безпеки"

18:09 06.07.2026 Пн
2 хв
Доручення створити міжвідомчу робочу групу дали ще в середині червня, але Кабмін його поки не виконав
aimg Юрій Дощатов aimg Олег Хомчук
У Раді заявили про затягування рішення щодо "українського поясу безпеки" Олена Шуляк назвала прифронтовы регіони українським поясом безпеки (фото: Facebook Олени Шуляк(
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Народні депутати очікують, що уряд найближчим часом створить міжвідомчу робочу групу, яка має підготувати законодавчі рішення щодо спеціального статусу прифронтових територій.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олени Шуляк на форумі "Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи".

Вона зазначила, що завдання уряду – негайно створити таку групу – було дано на нараді під головуванням голови Офісу президента Кирила Буданова в середині червня. Але рішення поки не виконано.

“Прем’єр-міністерка поки що міжвідомчу робочу групу не створила”, – зазначила Шуляк.

За її словами, прифронтовими наразі є 10 областей, які нараховують 240 громад.

"Це такий український пояс безпеки. У нас в законодавстві поки не визначено ні що таке відновлення, ні що таке прифронтові території, ні які для них преференції", – зазначила народна депутатка.

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Йдеться про напрацювання окремого правового режиму для прифронтових громад, який може передбачати спеціальні механізми державної підтримки, економічні стимули, особливості відновлення та додаткові гарантії безпеки.

Зараз парламентський комітет місцевого самоврядування збирає пропозиції для формування відповідного законодавства від бізнесу.

“До нас уже заходили пропозиції, які стосуються бачення бізнесом розвитку прифронтових територій. І ми вбачаємо там декілька аспектів. Перший стосується безпеки. Другий – соціальних питань, і третій аспект – економічно-інвестиційний, у тому числі й питання пільгового оподаткування”, – зазначила Шуляк.

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Нагадаємо, у травні уряд оголосив про підготовку комплексного пакета підтримки прифронтових територій. Він має включати податкові та кредитні пільги, компенсації для постраждалого бізнесу, підвищені гранти для підприємців і додаткові стимули для інвесторів.

Пізніше Свириденко повідомила, що разом із Кирилом Будановим обговорила розширення фінансової підтримки таких громад та підготовку нових рішень для їхнього розвитку.

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