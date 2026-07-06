У Раді заявили про затягування рішення щодо "українського поясу безпеки"

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олени Шуляк на форумі "Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи".

Вона зазначила, що завдання уряду – негайно створити таку групу – було дано на нараді під головуванням голови Офісу президента Кирила Буданова в середині червня. Але рішення поки не виконано.

“Прем’єр-міністерка поки що міжвідомчу робочу групу не створила”, – зазначила Шуляк.

За її словами, прифронтовими наразі є 10 областей, які нараховують 240 громад.

"Це такий український пояс безпеки. У нас в законодавстві поки не визначено ні що таке відновлення, ні що таке прифронтові території, ні які для них преференції", – зазначила народна депутатка.

Йдеться про напрацювання окремого правового режиму для прифронтових громад, який може передбачати спеціальні механізми державної підтримки, економічні стимули, особливості відновлення та додаткові гарантії безпеки.

Зараз парламентський комітет місцевого самоврядування збирає пропозиції для формування відповідного законодавства від бізнесу.

“До нас уже заходили пропозиції, які стосуються бачення бізнесом розвитку прифронтових територій. І ми вбачаємо там декілька аспектів. Перший стосується безпеки. Другий – соціальних питань, і третій аспект – економічно-інвестиційний, у тому числі й питання пільгового оподаткування”, – зазначила Шуляк.