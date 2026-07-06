В Раде заявили о затягивании решения по "украинскому поясу безопасности"

Народные депутаты ожидают, что правительство в ближайшее время создаст межведомственную рабочую группу, которая должна подготовить законодательные решения по специальному статусу прифронтовых территорий.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по организации государственной власти и местного самоуправления Елены Шуляк на форуме "Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы".

Она отметила, что задача правительства – немедленно создать такую группу – была дана на совещании под председательством главы Офиса президента Кирилла Буданова в середине июня. Но решение пока не выполнено.

"Премьер-министр пока межведомственную рабочую группу не создала", – отметила Шуляк.

По ее словам, прифронтовыми сейчас являются 10 областей, которые насчитывают 240 общин.

"Это такой украинский пояс безопасности. У нас в законодательстве пока не определено ни что такое восстановление, ни что такое прифронтовые территории, ни какие преференции для них", – отметила народная депутат.

Речь идет о наработке отдельного правового режима для прифронтовых общин, который может предусматривать специальные механизмы государственной поддержки, экономические стимулы, особенности обновления и дополнительные гарантии безопасности.

Сейчас парламентский комитет местного самоуправления собирает предложения по формированию соответствующего законодательства от бизнеса.

"К нам уже заходили предложения, касающиеся видения бизнесом развития прифронтовых территорий. И мы видим несколько аспектов. Первый касается безопасности. Второй – социальных вопросов, и третий аспект – экономически-инвестиционный, в том числе и вопрос льготного налогообложения", – отметила Шуляк.