В Україні готують великий пакет пільг для підтримки прифронтових областей, - Свириденко

В Україні готують великий пакет пільг та стимулів для підтримки бізнесу і населення у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко.

План стабілізації прифронтових громад

За соловами очільниці уряду, наразі вже 86% громад, які зазнали впливу бойових дій, офіційно включені до переліку прифронтових територій.

Через війну там відбулося значне скорочення інвестицій, втрата робочих місць та падіння доходів місцевих бюджетів.

Урядова команда разом із народними депутатами обговорила комплексні кроки, щоб допомогти людям залишатися у своїх громадах.

Окрім податкових та кредитних пільг, розглядається можливість надання підприємствам статусу критичності для збереження економічної активності, а також заходи підтримки місцевої освіти.

"Пріоритет Уряду - створити умови, щоб бізнес і люди могли залишатися та працювати у своїх громадах", - підкреслила Юлія Свириденко.

Важливим елементом допомоги є запуск компенсацій за пошкоджене майно.

Наразі урядом уже погоджено 90 заявок від постраждалих підприємств на загальну суму 1,5 мільярда гривень, а перші виплати мають розпочатися найближчим часом.

Які програми вже діють

Для постраждалих областей у межах платформи "Зроблено в Україні" вже передбачено підвищені фінансові стимули. Зокрема, діють гранти "Власна справа" для малого бізнесу, сума яких для прифронтових зон на 30% вища за базову і сягає 500 тисяч гривень.

Також підприємства можуть отримати до 8 мільйонів гривень на купівлю виробничого обладнання та до 16 мільйонів гривень на відновлення за умови співфінансування.

Для аграріїв у зонах поблизу бойових дій компенсація за придбання вітчизняної техніки становить 40% замість стандартних 25%.

Крім того, компаніям надають відшкодування частини зарплат і ЄСВ на період відбудови, а програма страхування воєнних ризиків дозволяє покрити до 30 мільйонів гривень збитків від руйнувань.