Чи варто чекати виборів та повісток через "Дію"? У Мінцифри дали чітку відповідь

В Україні не буде проведення виборів через "Дію", оскільки вона не гарантує таємницю голосування. Крім того, не варто чекати і на розсилання повісток через застосунок.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в етері " Forbes Україна ".

Щодо проведення виборів у "Дії" він пояснив, що першочергово необхідно вирішити питання таємниці голосування і тільки після цього переходити до технічної реалізації.

"Коли кажуть, що "Дія" може бути використана у виборах - це неможливо, бо згідно з Конституцією треба, щоб була таємниця голосування, щоб наш голос, будь-хто в Україні, куди він поставив галочку, залишилася його таємна інформація", - зазначив Борняков.

Він додав, що на сьогодні це можливо реалізувати виключно у кабінках для голосування.

За його словами, у "Дії" не планують впроваджувати і повістки.

В.о. міністра наголосив, що важливим пріоритетом для України залишається захист персональних даних, який, за його словами, є частиною вимог ЄС.

Борняков зазначив, що Україна має оновити законодавство у сфері захисту персональних даних, щоб воно відповідало General Data Protection Regulation (GDPR/загальний регламент Європейського Союзу про захист персональних даних).