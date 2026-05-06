Чи варто чекати виборів та повісток через "Дію"? У Мінцифри дали чітку відповідь
В Україні не буде проведення виборів через "Дію", оскільки вона не гарантує таємницю голосування. Крім того, не варто чекати і на розсилання повісток через застосунок.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в етері "Forbes Україна".
Щодо проведення виборів у "Дії" він пояснив, що першочергово необхідно вирішити питання таємниці голосування і тільки після цього переходити до технічної реалізації.
"Коли кажуть, що "Дія" може бути використана у виборах - це неможливо, бо згідно з Конституцією треба, щоб була таємниця голосування, щоб наш голос, будь-хто в Україні, куди він поставив галочку, залишилася його таємна інформація", - зазначив Борняков.
Він додав, що на сьогодні це можливо реалізувати виключно у кабінках для голосування.
За його словами, у "Дії" не планують впроваджувати і повістки.
В.о. міністра наголосив, що важливим пріоритетом для України залишається захист персональних даних, який, за його словами, є частиною вимог ЄС.
Борняков зазначив, що Україна має оновити законодавство у сфері захисту персональних даних, щоб воно відповідало General Data Protection Regulation (GDPR/загальний регламент Європейського Союзу про захист персональних даних).
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і ЦВК наголосили, що голосування можливе лише після завершення бойових дій. ЦВК пропонує щонайменше пів року на підготовку до виборчої кампанії.
Крім того, опитування показало, що більшість українців негативно ставиться до онлайн-голосування через ризики фальсифікацій. При цьому частина громадян вважає проведення виборів після перемир’я необхідним кроком.