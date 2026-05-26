В Раде появится новый народный депутат

17:51 26.05.2026 Вт
Он заменит Степана Кубива из-за его смерти
Иллюстративное фото: в Раде появится новый нардеп (Getty Images)
Новым народным депутатом от партии "Европейская солидарность" станет Денис Пятигорец. В Раде он заменит Степана Кубива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК.

Комиссия признала Пятигорца избранным нардепом после получения от Верховной Рады официального документа. Речь идет о досрочном прекращении полномочий Степана Кубива из-за его смерти.

Денис Пятигорец был следующим по очередности кандидатом в избирательном списке политической силы под №28.

Теперь новоизбранный парламентарий должен не позднее чем на 20-й день подать в ЦИК определенные избирательным законодательством документы. После их получения комиссия в течение пяти дней примет соответствующее решение.

Что известно о Пятигорце

Денис Пятигорец родом из Запорожья. До начала политической карьеры работал журналистом на запорожских телеканалах.

В Раде появится новый народный депутатФото: Денис Пятигорец (facebook.com.denis.pyatigorets)

В 2010 году он был избран в Запорожский горсовет от "Партии регионов". Согласно данным Движения "ЧЕСНО", в 2012-2013 годах он был среди крупнейших прогульщиков заседаний горсовета.

В 2012-2019 годах Пятигорец был помощником парламентария Степана Ивахива, а в 2016-2018 годах возглавлял его благотворительный фонд "Патриоты Волыни", который часто использовался для агитации избирателей.

В 2017-2019 годах занимал должность заместителя председателя Волынской ОГА.

На выборах 2019 года безрезультатно баллотировался в Верховную Раду от "Европейской солидарности".

В 2020 году активисты выяснили, что Ивахив передал Пятигорцу компанию "Сонрис ЛТД". В 2021-2022 годах Пятигорец возглавлял ООО "Диверти", которое связывали со сферой влияния Ивахива.

Напомним, недавно ЦИК признала Елену Киевец избранной народным депутатом Украины после того, как Дарья Володина досрочно прекратила полномочия.

Отметим, в Украине не планируется проведение выборов через "Дію", поскольку приложение не гарантирует тайну голосования. Кроме того, через него не будут и рассылать повестки.

Центральная избирательная комиссия Европейская солидарность Верховная рада
Рада провалила закон о посылках: что теперь
