До Ради внесли новий законопроект про накопичувальну пенсію

Законопроектом передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

Так, роботодавці сплачуватимуть 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році, 2 % у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету України

Нагадаємо, з 2019 року Раді розглядають законопроект про накопичувальне пенсійне забезпечення. Проте рішення ухвалене не було.

У травні 2021 року в Кабміні відбулася нарада щодо пенсійної реформи, після якої прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що команди досягли згоди по всіх ключових пунктах щодо запровадження накопичувальної пенсії.

Через масштабне вторгнення Росії в Україну пенсійну реформу у 2022 році довелося призупинити.

В уряді неодноразово заявляли, що запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується після закінчення війни.

Що таке накопичувальна пенсія

Обов'язковий накопичувальний елемент пенсійної системи передбачає відрахування з зарплати певного відсотка, який буде надходити до приватних або державних пенсійних фондів. Водночас в Україні є певні побоювання щодо збереження цих коштів. Через це пропонується, щоб кошти майбутніх пенсіонерів інвестувалися виключено у державні цінні папери. Проте доходність ОВДП України останнім часом нижче інфляції.