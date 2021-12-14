ru ua
Вт, 14 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нет альтернативы: в Раде сказали, во что можно инвестировать пенсионные накопления

Новина українською →
Киев, Вторник 14 декабря 2021 15:11
Нет альтернативы: в Раде сказали, во что можно инвестировать пенсионные накопления Фото: нардеп Даниил Гетманцев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Согласно пенсионной реформе, все средства накопительного уровня, которые будут аккумулироваться в соответствующем пенсионном фонде, можно будет инвестировать только в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Как и средства "экономических паспортов".

Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на интервью главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева для "Интерфакс-Украина".

По его словам, залогом успешной пенсионной реформы является формирование развитого фондового рынка.

"Давайте положим руку на сердце, у нас больше некуда вкладывать деньги сейчас. Чтобы создать рынок, мы проголосовали в прошлом году закон о деривативах. Кроме того, на следующей неделе у нас стоит в зале закон о реформировании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Это база для формирования фондового рынка", - отметил нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что на основании этих законов и будет формироваться фондовый рынок. Он также согласился, что Национальная комиссия недорабатывает, поскольку зарубежные ценные бумаги купить проще, чем украинские.

Он добавил, что при условии развития фондового рынка доля ОВГЗ может быть снижена, но должна появиться альтернатива.

"Альтернативы сейчас по большому счету нет", - сказал Гетманцев.

Отметим, на этой неделе Верховная рада может рассмотреть проект закона, которым вводится обязательный накопительный пенсионный уровень с 1 января 2023 года. Реформа будет распространяться на тех, кому на момент внесения накопительного пенсионного взноса меньше 55 лет, кто не получает пенсию по возрасту и за выслугу лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин планирует обеспечить накопительной пенсией некоторых работников, и РБК-Украина расписало, кого это коснется.

Также стало известно, сколько придется отчислять с зарплаты на накопительную пенсию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даниил Гетманцев Пенсионная реформа
NEWS
Байден за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет, - Кулеба
Байден за нашей спиной с Путиным ничего решать не будет, - Кулеба
DAILY
Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках