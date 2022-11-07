В уряді спрогнозували терміни запровадження накопичувальної пенсії
Запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується після закінчення війни. За цей час планується напрацювати законодавство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.
"Я дуже сподіваюся, що до завершення війни ми опрацюємо накопичувальну пенсійну систему. І оці люди, яким по 35 років, зможуть собі ще й додатково накопичувати на персональні рахунки вже отримувати дуже гарне, гідне, як у Європі чи у світі, пенсійне забезпечення", - сказала вона.
Нагадаємо, через масштабне вторгнення Росії в Україну пенсійну реформу у 2022 році довелося призупинити.
У серпні міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему. На її думку, початок реформи буде безпечним для збереження заощаджень людей.