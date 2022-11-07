В уряді спрогнозували терміни запровадження накопичувальної пенсії

Запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується після закінчення війни. За цей час планується напрацювати законодавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

"Я дуже сподіваюся, що до завершення війни ми опрацюємо накопичувальну пенсійну систему. І оці люди, яким по 35 років, зможуть собі ще й додатково накопичувати на персональні рахунки вже отримувати дуже гарне, гідне, як у Європі чи у світі, пенсійне забезпечення", - сказала вона.