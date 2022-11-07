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В уряді спрогнозували терміни запровадження накопичувальної пенсії

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 10:14
В уряді спрогнозували терміни запровадження накопичувальної пенсії Фото: накопичувальна пенсія буде запроваджена після війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується після закінчення війни. За цей час планується напрацювати законодавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

"Я дуже сподіваюся, що до завершення війни ми опрацюємо накопичувальну пенсійну систему. І оці люди, яким по 35 років, зможуть собі ще й додатково накопичувати на персональні рахунки вже отримувати дуже гарне, гідне, як у Європі чи у світі, пенсійне забезпечення", - сказала вона.

Нагадаємо, через масштабне вторгнення Росії в Україну пенсійну реформу у 2022 році довелося призупинити.

У серпні міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що якщо наступного року війна завершиться, то з 2024 року можна починати запускати накопичувальну пенсійну систему. На її думку, початок реформи буде безпечним для збереження заощаджень людей.

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