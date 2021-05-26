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В Кабмине достигли согласия по введению накопительной пенсии

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Киев, Среда 26 мая 2021 19:52
В Кабмине достигли согласия по введению накопительной пенсии Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В среду, 26 мая, в Кабмине состоялось совещание по пенсионной реформе. Все задействованные стороны достигли согласия касательно введения накопительной пенсионной системы в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Как рассказал глава правительства, пенсионную реформу он обсуждал сегодня с руководством Минсоцполитики, Минфина, комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, а также Офиса президента.

"Убедился, что команды достигли согласия по всем ключевым пунктам реформы, цель которой обеспечить будущее наших граждан", - отметил он.

Напомним, в конце апреля Минсоцполитики представило законы о системе пенсионных накоплений. Позже в парламенте рассказали, как запустить накопительную пенсионную систему с 2023 года.

Добавим, в начале марта Минсоцполитики анонсировало рост пенсий в Украине до 7 тысяч гривен.

Кроме того, в 2021 году в Украине провели плановую индексацию пенсий. Минимальный размер повышения пенсии был установлен на уровне 100 гривен.

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