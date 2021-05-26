В Кабмине достигли согласия по введению накопительной пенсии

В среду, 26 мая, в Кабмине состоялось совещание по пенсионной реформе. Все задействованные стороны достигли согласия касательно введения накопительной пенсионной системы в Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.