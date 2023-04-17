В Раду внесли новый законопроект о накопительной пенсии

В Верховной раде зарегистрирован законопроект о накопительном пенсионном обеспечении. Законопроект подали лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, спикер парламента Руслан Стефанчук и другие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №9212 .
Законопроектом предусматривается установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими 55 лет и обязательную уплату работодателями пенсионных взносов в пользу таких наемных работников.
Работодатели будут платить 1% в 2023 году, 1,5% в 2024 году, 2% в 2025 году от размера заработной платы работников, а государство будет софинансировать такие взносы на паритетных началах за счет средств государственного бюджета Украины
Напомним, с 2019 года Рада рассматривает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении. Однако решение принято не было.
В мае 2021 года в Кабмине состоялось совещание по пенсионной реформе, после которого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что команды достигли согласия по всем ключевым пунктам о введении накопительной пенсии.
Из-за масштабного вторжения России в Украину пенсионную реформу в 2022 пришлось приостановить.
В правительстве неоднократно заявляли, что введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы планируется по окончании войны.
Обязательный накопительный элемент пенсионной системы предусматривает вычет из зарплаты определенного процента, который будет поступать в частные или государственные пенсионные фонды. В то же время в Украине есть опасения относительно сохранности этих средств. Поэтому предлагается, чтобы деньги будущих пенсионеров инвестировались исключительно в государственные ценные бумаги. Однако доходность ОВГЗ Украины в последнее время ниже инфляции.