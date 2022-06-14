Пенсионной реформы в Украине в этом году не будет: к чему готовятся в Минсоцполитики

Из-за масштабного вторжения России в Украину пенсионную реформу пришлось приостановить. Но в долгий ящик ее откладіватьне собираются, уже в следующем году ее используют для возвращения в Украину тех, кто выехал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Марины Лазебной в эфире телемарафона.

"В этом году я думаю нет, в этом году нам нужно всем выжить", - сказала она.

По словам Лазебной, в следующем году как раз накопительные пенсионные счета могут быть очень хорошей перспективой для возвращения возвращать людей в страну.

"Мы сейчас над этим думаем. Какие это могут быть категории, который нужен ресурс, чтобы создать эти счета. Это не просто перспектива для человека, но и ресурс, который может быть использован для восстановления Украины", - добавила она.