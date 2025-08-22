У Раді відповіли, коли розглянуть дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років

"Оскільки його сьогодні зареєстровано, є 14 днів на внесення альтернативних, то в принципі ... сьогодні 22 плюс 14, це означає, що до 5-6 вересня можуть бути внесені альтернативні", - сказав Веніславський.

За його словами, якщо профільний комітет рекомендуватиме включити законопроект в порядок денний, то ймовірно, що принаймні в першому читанні його проголосують вже у вересні.

"Я думаю, що підтримка у Раді цієї ініціативи точно буде, тому що вже з початку цього року точиться дискусія, що необхідно це питання вирішити. Я особисто спілкувався з представниками багатьох політичних сил і всі цю ідею підтримують. Тим більше після того, як президент анонсував, що це питання необхідно вирішити, я думаю, підтримка взагалі має бути", - додав нардеп.