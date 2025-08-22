Дозвіл на виїзд для чоловіків до 22 років вже в Раді: стали відомі перші деталі

Законопроект про виїзд українських чоловіків до 22 років за кордон зареєстрували у Верховній Раді. Хоча раніше планувалося, що Кабінет Міністрів урегулює питання своєю постановою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроекта №13685 та ексклюзивний коментар нардепа, члена комітету з питань нацбезпеки Федора Веніславського.

Зазначимо, що законопроєкт з'явився в другій половині дня, проте текст досі не опублікований. Веніславський підтвердив, що він стосується саме озвученої раніше президентом Володимиром Зеленським ініціативи дозволити українським чоловікам у віці 18-22 років вільно виїжджати за кордон. Оскільки вони не підлягають мобілізації (якщо не стоять на обліку військовозобов'язаних).

"Тому, що у нас є деяка проблема, пов'язана з тим, що молоді люди вільно виїжджати через правовий режим воєнного стану не можуть", - пояснив він.

Кому дозволять виїзд

Закон про мобілізацію передбачає, що українці віком до 25 років не підлягають мобілізації до Збройних сил України.

За словами Веніславського, виходить ситуація, коли ті, хто виїхав з України у 2022 році до того, як їм виповнилося 18 років, не повертаються, бо не зможуть виїхати назад.

"Відповідно, інші молоді люди, які хочуть вчитися, наприклад, за кордоном, цього реалізувати не можуть. Вимушені шукати сумнівні з погляду закону лазівки, щоб залишити Україну. Для того, щоб усунути всі ці перешкоди й була така ініціатива", - пояснив Веніславський.

Законопроєкт №13685 пропонує внести зміни до низки чинних законів, у тому числі до того, що стосується порядку в'їзду/виїзду.

У нинішньому варіанті - право виїхати з України не зможуть обмежувати тим, хто цього чи наступного року не може бути мобілізований. Тобто їм не виповниться 25 років. Додаткових умов, наприклад, виїзд тільки на навчання, там немає.

"Тобто всі молоді люди віком від 18 до 22 або 23 років - це залежатиме від того, як ми це будемо до другого читання бачити, і позиції військових - зможуть вільно в'їжджати та виїжджати", - сказав нардеп.

Віковий нюанс

На уточнювальне питання, чи дозволять виїзд молоді до 22 років включно, Веніславський відповів, що обмеження залишаться для тих, кому вже цього року виповниться 23 роки.

"Ті люди, яким цього року виповнюється 23 і наступного 24, їм можна обмежити свободу пересування, а решті - не можна. До 23 років - поки людині не виповнюється 23 роки - вона може вільно пересуватися", - пояснив ініціативу нардеп.

Щодо віку, то про 22 чи 23 років, - ця тема все ще дискусійна. Все залежить від того, яку позицію займуть у Міністерстві оборони, військовому керівництві та політичному керівництві, додав Веніславський.