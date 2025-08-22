RU

В Раде ответили, когда рассмотрят разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет

Фото: народный депутат Федор Вениславский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о разрешении на выезд за границу мужчинам до 22 лет уже в сентябре.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Поскольку он сегодня зарегистрирован, есть 14 дней на внесение альтернативных, то в принципе ... сегодня 22 плюс 14, это означает, что до 5-6 сентября могут быть внесены альтернативные", - сказал Вениславский.

По его словам, если профильный комитет будет рекомендовать включить законопроект в повестку дня, то вероятно, что по крайней мере в первом чтении его проголосуют уже в сентябре.

"Я думаю, что поддержка в Раде этой инициативы точно будет, потому что уже с начала этого года идет дискуссия, что необходимо этот вопрос решить. Я лично общался с представителями многих политических сил и все эту идею поддерживают. Тем более после того, как президент анонсировал, что этот вопрос необходимо решить, я думаю, поддержка вообще должна быть", - добавил нардеп.

 

Выезд за границу мужчин до 22 лет

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев в возрасте до 22 лет.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко 18 августа сказала, что до конца этой недели Кабинет министров Украины может принять постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Уже сегодня, 22 августа, в Верховную Раду внесли законопроект №13685, который касается выезда за границу мужчин до 22 лет. Он призван исправить ряд проблем, которые сейчас есть в законодательстве относительно выезда. Народный депутат Федор Вениславский рассказал первые детали.

