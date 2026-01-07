Шмигаль та Федоров обговорили з комітетом нацбезпеки пріоритети Міноборони: які саме

У Верховній Раді в рамках оголошеного президентом України Володимиром Зеленським "великого перезавантаження" провів засідання за участю міністра оборони Дениса Шмигаля та майбутнього керівника МОУ Михайла Федорова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
В комітеті нагадали, що чинний міністр оборони Шмигаль завершує повноваження, тоді як Федорова президент визначив кандидатом на цю посаду.
"Дотримання підходу Transition Book із залученням парламентського Комітету є важливим кроком до посилення інституційної спадковості, безперервності процесів та прозорості управління. Захід проведено відповідно до принципів демократичного цивільного контролю та парламентського нагляду за сектором безпеки і оборони", - зазначається у повідомленні.
Шмигаль поінформував присутність про основні підсумки напрацювань та окреслив головні напрямки зосередження зусиль МОУ станом на поточний момент:
Також сторони приділили увагу тому, як бачить діяльність на посаді міністра оборони Федоров - і як він планує реалізовувати свою візію, якщо Рада підтримає його кандидатуру на голосуванні.
"Комітет і надалі здійснюватиме системний парламентський контроль за безперервністю оборонної політики, дотриманням демократичних процедур та ефективністю управління у секторі безпеки і оборони України", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що з початку січня в Україні вже відбулася низка кадрових ротацій, деякі з яких стали гучними. Перестановки - елемент оголошеного Зеленським "великого перезавантаження", яке торкнеться усієї системи влади, правоохоронних органів, сфери безпеки та оборони.
Зокрема, замість Дениса Шмигаля новим міністром оборони України стане Михайло Федоров. При цьому Шмигалю запропонували посаду міністра енергетики, також він стане першим віцепрем'єр-міністром.
Відомо також, що головне завдання Федорова на посаді голови Міноборони - зробити це міністерство сучаснішим. А чинний міністр Шмигаль спочатку не давав своєї згоди на "переведення" до Міненерго. Детальніше - у статті РБК-Україна "Наступник чи конкурент? Навіщо Зеленський призначив Буданова головою Офісу президента".