Шмыгаль и Федоров обсудили с комитетом нацбезопасности приоритеты Минобороны: какие именно

В Верховной Раде в рамках объявленной президентом Украины Владимиром Зеленским "большой перезагрузки" провел заседание с участием министра обороны Дениса Шмыгаля и будущего руководителя МОУ Михаила Федорова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
В комитете напомнили, что действующий министр обороны Шмыгаль завершает полномочия, тогда как Федорова президент определил кандидатом на эту должность.
"Соблюдение подхода Transition Book с привлечением парламентского Комитета является важным шагом к усилению институциональной преемственности, непрерывности процессов и прозрачности управления. Мероприятие проведено в соответствии с принципами демократического гражданского контроля и парламентского надзора за сектором безопасности и обороны", - отмечается в сообщении.
Шмыгаль проинформировал присутствие об основных итогах наработок и обозначил главные направления сосредоточения усилий МОУ по состоянию на текущий момент:
Также стороны уделили внимание тому, как видит деятельность на посту министра обороны Федоров - и как он планирует реализовывать свое видение, если Рада поддержит его кандидатуру на голосовании.
"Комитет и в дальнейшем будет осуществлять системный парламентский контроль за непрерывностью оборонной политики, соблюдением демократических процедур и эффективностью управления в секторе безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, что с начала января в Украине уже состоялся ряд кадровых ротаций, некоторые из которых стали громкими. Перестановки - элемент объявленной Зеленским "большой перезагрузки", которая коснется всей системы власти, правоохранительных органов, сферы безопасности и обороны.
В частности, вместо Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины станет Михаил Федоров. При этом Шмыгалю предложили должность министра энергетики, также он станет первым вице-премьер-министром.
Известно также, что главная задача Федорова на посту главы Минобороны - сделать это министерство более современным. А действующий министр Шмыгаль изначально не давал своего согласия на "перевод" в Минэнерго. Подробнее - в статье РБК-Украина "Преемник или конкурент? Зачем Зеленский назначил Буданова главой Офиса президента".