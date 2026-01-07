Шмыгаль и Федоров обсудили с комитетом нацбезопасности приоритеты Минобороны: какие именно

В комитете напомнили, что действующий министр обороны Шмыгаль завершает полномочия, тогда как Федорова президент определил кандидатом на эту должность.

"Соблюдение подхода Transition Book с привлечением парламентского Комитета является важным шагом к усилению институциональной преемственности, непрерывности процессов и прозрачности управления. Мероприятие проведено в соответствии с принципами демократического гражданского контроля и парламентского надзора за сектором безопасности и обороны", - отмечается в сообщении.

Шмыгаль проинформировал присутствие об основных итогах наработок и обозначил главные направления сосредоточения усилий МОУ по состоянию на текущий момент:

максимальное усиление возможностей Сил обороны;

сохранение эффективности управления;

надлежащее выполнение задач, стоящих перед МОУ.

Также стороны уделили внимание тому, как видит деятельность на посту министра обороны Федоров - и как он планирует реализовывать свое видение, если Рада поддержит его кандидатуру на голосовании.

"Комитет и в дальнейшем будет осуществлять системный парламентский контроль за непрерывностью оборонной политики, соблюдением демократических процедур и эффективностью управления в секторе безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.