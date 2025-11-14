ua en ru
Раді пропонують розширити підстави для обмеження виїзду з України

Україна, П'ятниця 14 листопада 2025 19:55
Раді пропонують розширити підстави для обмеження виїзду з України Ілюстративне фото: Верховна Рада України (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні депутати пропонують розширити список підстав, які дозволяють тимчасово обмежити виїзд громадян за кордон. Відповідний законопроєкт вже подано до Верховної Ради.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Верховної Ради.

На сайті парламенту 14 листопада зареєстровано документ з назвою "Проект Закону про внесення змін до статті 6 Закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" щодо розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду з України громадянами України".

Серед співавторів законопроєкту вказаний народний депутат Роман Костенко - секретар оборонного комітету Верховної Ради. Тексту законопроєкту поки що немає, статус документа позначено, як "переданий на розгляд керівництва".

Виїзд українців за кордон: незадоволення Німеччини

Зазначимо, нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у країні, мовляв, спостерігається приплив молодих українців після того, як Київ дозволив виїзд із країни чоловікам до 22 років. Тому він попросив президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українці залишалися "служити в Україні".

Нагадаємо, українським чоловікам призовного віку (18-60 років) заборонено виїзд з України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Але в серпні Кабмін зробив виняток і дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати з України.

Через це кількість українців, які їдуть до Європи, зросла. Німеччина почала скаржитися, що нібито виросла кількість заявок від українців на отримання захисту. А деякі німецькі чиновники, в першу чергу серед "друзів Росії", почали закликати до посилення міграційної політики.

При цьому 10 листопада з'явилися дані Євростату, згідно з якими кількість українців, які шукають притулку в Євросоюзі, різко зросла.

