Німеччина вимагає обмежити приплив молодих українців

У Німеччині посилюються політичні суперечки навколо напливу молодих українців, які прибувають після пом'якшення виїзду з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію німецького видання Bild.

Після того як Київ наприкінці серпня скасував заборону на виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років, Німеччина зіткнулася з різким зростанням заявок на отримання захисту - з приблизно 100 до тисячі на тиждень.

Така динаміка викликала стурбованість регіональної влади, особливо в Баварії, де посилюються заклики до посилення міграційної політики.

За даними місцевих ЗМІ, влада регіону вважає, що нинішня ситуація вимагає негайного втручання Берліна та Євросоюзу, щоб Україна змінила правила виїзду для чоловіків призовного віку.

В іншому разі, стверджують в уряді Баварії, посилюється ризик, що працездатні громадяни залишатимуть країну замість того, щоб брати участь у її захисті.

Політичні вимоги Баварії

Баварська влада закликає посилити контроль за приїздом молодих українців і скоротити обсяг соціальної допомоги, що надається громадянам призовного віку.

На думку представників регіону, Німеччина повинна одночасно зберігати підтримку України зброєю і гуманітарною допомогою, але очікувати, що чоловіки також захищатимуть свою країну.

Крім того, пропонується збільшити кількість відмов за заявками на захист і створити спеціальні центри для депортації.

Такі пропозиції стають частиною ширшої дискусії всередині країни про перерозподіл навантаження на соціальну систему.

Українці в Німеччині: статистика та плани

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії до Німеччини прибули понад 1,2 мільйона українців. З них близько половини вважаються працездатними, але роботу знайшли лише деякі.

При цьому українські біженці одразу отримують цивільну допомогу, тоді як інші мігранти - лише після розгляду заявки на притулок.

У коаліційній угоді уряду ФРН передбачено зміну цієї системи: нові українці, які прибули, мають отримувати тільки базову допомогу з надання притулку - 441 євро замість 563.

Однак реалізація цього рішення заморожена через розбіжності між відомствами, насамперед у Міністерстві внутрішніх справ.

Поки на рівні Берліна тривають суперечки, представники ХДС і ХСС вимагають скасувати чинні преференції для українців.

Політики з Баварії, зокрема, наполягають на перегляді європейських директив, які дозволяють українським громадянам безперешкодно залишатися в ЄС.