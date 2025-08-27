Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: зʼявився текст постанови з правилами

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Правила стосуються також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Зміни запрацюють вже завтра (наступного дня після офіційного опублікування постанови).

"У разі введення на території України воєнного стану, обмеження щодо перетину державного кордону не поширюється на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 22 років (включно), крім випадків, визначених пунктом 2 цих Правил", - вказано у тексті документа.



Як працюватиме дозвіл на виїзд 18-22 річних

Від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року в Україні діють воєнний стан і загальна мобілізація. Через це чоловіки віком від 18 до 60 років не мали права залишати країну, за винятком окремих категорій.

Тепер же вік дозволених для виїзду громадян розширюється: можливість безперешкодного перетину кордону отримали чоловіки від 18 до 22 років включно.

Водночас для певних категорій обмеження залишаються чинними. Йдеться про тих, хто займає посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування - вони, як і раніше, зможуть виїжджати лише у відрядження.

Під час перетину кордону чоловіки 18-22 років, як і інші категорії, яким дозволений виїзд з країни, зобов'язані мати при собі не тільки закордонний паспорт, а й військово-обліковий документ (у паперовому або електронному вигляді). Документи необхідно пред'являти в пунктах пропуску на вимогу працівника ДПСУ.

Що передувало змінам

Раніше точилися дискусії навколо питання щодо виїзду молодих українців. Спікер ВРУ Руслан Стефанчук ще в липні наголошував, що чоловіки 18-22 років фактично не підлягають мобілізації, однак були обмежені у праві виїзду за кордон.

Своєю чергою 12 серпня 2025 року під час Українського молодіжного форуму президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду та військовим розробити спрощений порядок для цієї вікової категорії.

На його переконання, це дозволить зберегти зв’язок молоді з державою та надати більше можливостей для освіти.

Як пояснював в коментарі РБК-Україна нардеп від фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський, через обмеження молоді українці, які прагнуть навчатися за кордоном, не мали такої можливості й були змушені шукати напівлегальні шляхи для виїзду. Саме для усунення цих бар’єрів, за його словами, й було висунуто відповідну ініціативу.