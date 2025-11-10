ua en ru
Кількість українців, які шукають притулку в ЄС, зросла майже наполовину

Євросоюз, Понеділок 10 листопада 2025 15:44
UA EN RU
Кількість українців, які шукають притулку в ЄС, зросла майже наполовину Фото: чоловіків серед шукачів притулку у ЄС вперше більше, ніж жінок (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У вересні 2025 року Євросоюз схвалив найбільшу кількість заяв щодо надання українцям тимчасового захисту за останні два роки. Зокрема, схвалено 79 205 заяв, що на 49% перевищує серпневий показник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Видання пише, що, згідно із даними Євростату, стрімке зростання заяв на отримання тимчасового захисту пов'язане з дозволом українського уряду на виїзд з країни чоловікам віком від 18 до 22 років.

В результаті демографічний склад українських біженців суттєво змінився:

  • у вересня частка повнолітніх чоловіків серед біженців зросла до 47%;
  • чоловіків вперше стало більше, ніж жінок (їхня частка становила 31%);
  • частка неповнолітніх становила 22%.

Станом на кінець вересня в країнах Євросоюзу перебувало 4,3 мільйона українців зі статусом тимчасового захисту. Він надається громадянам, які не можуть негайно повернутися до своєї країни, відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист, яку вперше застосували після повномасштабного вторгнення РФ.

Рада ЄС продовжила спеціальний статус захисту для українців до 4 березня 2027 року. Найбільше громадян України шукають захисту у Німеччині - 1,2 мільйона (28% від загальної кількості). Трохи менше у Польщі - мільйон осіб (23,5%).

Нагадаємо, уряд Ірландії зменшив період проживання новоприбулих українців у наданому державою житлі з 90 до 30 днів. Це рішення ухвалено для того, щоб забезпечити місцями всіх, хто прибуває в країну в пошуках захисту.

РБК-Україна раніше писало, що Німеччина закриває найбільший центр для українських біженців, звідки вже виселяють людей. Він розташований у Берліні, на території колишнього аеропорту "Тегель".

