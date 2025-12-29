ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу

Понеділок 29 грудня 2025 16:15
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Українці втомилися від війни, але вони хочуть настання справедливого миру. Зокрема, 85% громадян України проти відходу ЗСУ з Донбасу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив український лідер Володимир Зеленський в інтерв'ю Foxnews.

"Люди хочуть миру. Сьогодні Трамп сказав, що бачив дані опитувань, де 85% чи навіть 87% хочуть миру, і сказали так. Це наше життя. 87% підтримують мир. У той же час 85% проти відходу з Донбасу. Це означає, що всі хочуть миру, але справедливого миру", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що вихід з Донбасу є "найгіршим сценарієм", і додав, що це мають розуміти всі сторони переговорів.

"Це є великим ризиком для України. Неприйнятний для українців. Референдум не буде позитивним", - підкреслив лідер країни.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, у неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп провели майже двогодинну зустріч у Флориді, під час якої обговорювали спірні моменти американського "мирного плану" для України.

Після переговорів обидва лідери вийшли до преси, де зробили заяви щодо переговорів. Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, додавши, що остаточне рішення ще не ухвалене, але сторони наблизилися до домовленості.

Американський лідер також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання, яка працюватиме з високопосадовцями США і взаємодіятиме з російською стороною.

Зеленський зазначив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на 100%.

Згідно з інформацією ЗМІ, Трамп готовий затвердити ці гарантії через Конгрес США, а президент Франції Еммануель Макрон підтвердив прогрес у питанні внеску країн "коаліції рішучих" для безпеки України.

Про що говорили на зустрічі президенти України та США, і чи вдалося дійти згоди щодо чутливих питань - читайте в матеріалі РБК-Україна.

