Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу

Українці втомилися від війни, але вони хочуть настання справедливого миру. Зокрема, 85% громадян України проти відходу ЗСУ з Донбасу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив український лідер Володимир Зеленський в інтерв'ю Foxnews .

"Люди хочуть миру. Сьогодні Трамп сказав, що бачив дані опитувань, де 85% чи навіть 87% хочуть миру, і сказали так. Це наше життя. 87% підтримують мир. У той же час 85% проти відходу з Донбасу. Це означає, що всі хочуть миру, але справедливого миру", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що вихід з Донбасу є "найгіршим сценарієм", і додав, що це мають розуміти всі сторони переговорів.

"Це є великим ризиком для України. Неприйнятний для українців. Референдум не буде позитивним", - підкреслив лідер країни.