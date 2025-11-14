ua en ru
Раде предлагают расширить основания для ограничения выезда из Украины

Украина, Пятница 14 ноября 2025 19:55
Раде предлагают расширить основания для ограничения выезда из Украины Иллюстративное фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Украине депутаты предлагают расширить список оснований, которые позволяют временно ограничить выезд граждан за границу. Соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

На сайте парламента 14 ноября зарегистрирован документ с названием "Проект Закона о внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно расширения оснований для временного ограничения выезда из Украины гражданами Украины".

Среди соавторов законопроекта указан народный депутат Роман Костенко - секретарь оборонного комитета Верховной Рады. Текста законопроекта пока нет, статус документа обозначен, как "передан на рассмотрение руководства".

Выезд украинцев за границу: недовольство Германии: недовольство Германии

Отметим, недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в стране, мол, наблюдается приток молодых украинцев после того, как Киев разрешил выезд из страны мужчинам до 22 лет. Поэтому он попросил президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинцы оставались "служить в Украине".

Напомним, украинским мужчинам призывного возраста (18-60 лет) запрещен выезд из Украины с начала полномасштабного вторжения России. Но в августе Кабмин сделал исключение и разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из Украины.

Из-за этого количество украинцев, которые едут в Европу, выросло. Германия начала жаловаться, что якобы выросло количество заявок от украинцев на получение защиты. А некоторые немецкие чиновники, в первую очередь среди "друзей России", начали призывать к ужесточению миграционной политики.

При этом 10 ноября появились данные Евростата, согласно которым количество украинцев, ищущих убежища в Евросоюзе, резко возросло.

