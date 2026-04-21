У Раді буде нова депутатка від "Слуги народу": що про неї відомо

Як зазначається, до ЦВК надійшов документ від Верховної Ради України про припинення депутатських повноважень Володіної за власною заявою.

Після цього комісія визнала Київець, яка є наступною за черговістю кандидаткою у виборчому списку партії "Слуга народу" під №161, обраною народною депутаткою.

У ЦВК інформують, що Володіна була обрана до парламенту на позачергових виборах 21 липня 2019 року за списком партії "Слуга народу".

У відомстві додають, що для реєстрації народною депутаткою Олена Київець має подати до ЦВК необхідні документи не пізніше ніж через 20 днів із моменту оприлюднення рішення.

Після цього комісія протягом п’яти днів має ухвалити відповідне рішення щодо її реєстрації.

Що відомо про Олену Київець

Олена Київець народилася 1 листопада 1977 року в Києві. Вона закінчила Національну академію внутрішніх справ України, має науковий ступінь докторки юридичних наук.

Працювала викладачкою та помічницею народних депутатів. У 2016 році разом із майбутнім головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком стала співзасновницею громадської організації "Ліга професорів права".

На парламентських виборах 2019 року балотувалася від партії "Слуга народу" під №161 як безпартійна.