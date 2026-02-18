У Раді з'явиться нова нардепка від "Слуги народу": що про неї відомо
Центральна виборча комісія зареєструвала Олесю Отраднову народним депутатом України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК у Facebook.
Рішення було ухвалено після розгляду заяви Отраднової та необхідних документів.
Її було обрано на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Слуга народу" (№160 у виборчому списку).
Депутатські повноваження Отраднова отримає з моменту складення присяги в залі Верховної Ради України.
Олеся Отраднова
Олеся Отраднова - юрист і науковець. Народилася 1977 року в Благовєщенську (РФ), але все професійне життя пов'язала з Києвом.
У 1999 році закінчила юрфак університету Шевченка і залишилася там працювати: пройшла шлях від звичайної викладачки до професорки та заступниці декана факультету.
Вона має ступінь доктора юридичних наук і свідоцтво адвоката.
У 2019 році балотувалася в Раду за списком "Слуги народу". В останні п'ять років (до 2025-го) Отраднова керувала Тренінговим центром прокурорів України, де відповідала за навчання і підвищення кваліфікації співробітників прокуратури.
Варто зауважити, що Отраднова стане нардепкою після того, як від мандата відмовився Роман Кравець. Згідно з чутками, Кравець може бути адміністратором провладного Telegram-каналу "Джокер". Також у ЗМІ є інформація, що він активно комунікував з Офісом президента.
Зокрема, розслідування Forbes за допомогою сервісу Getcontact підтвердило, що у багатьох користувачів його номер підписаний як "Рома Кравець Джокер".