Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Раде будет новый депутат от "Слуги народа": что о ней известно

14:35 21.04.2026 Вт
2 мин
Она заменит Дарью Володину, которая досрочно сложила мандат
Ирина Глухова
Фото: Елена Киевец (rada gov ua)

Центральная избирательная комиссия признала Елену Киевец избранным народным депутатом Украины после досрочного прекращения полномочий Дарьи Володиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии.

Как отмечается, в ЦИК поступил документ от Верховной Рады Украины о прекращении депутатских полномочий Володиной по собственному заявлению.

После этого комиссия признала Киевец, которая является следующим по очередности кандидатом в избирательном списке партии "Слуга народа" под №161, избранным народным депутатом.

В ЦИК информируют, что Володина была избрана в парламент на внеочередных выборах 21 июля 2019 года по списку партии "Слуга народа".

В ведомстве добавляют, что для регистрации народным депутатом Елена Киевец должна подать в ЦИК необходимые документы не позднее чем через 20 дней с момента обнародования решения.

После этого комиссия в течение пяти дней должна принять соответствующее решение о ее регистрации.

Что известно о Елене Киевец

Елена Киевец родилась 1 ноября 1977 года в Киеве. Она окончила Национальную академию внутренних дел Украины, имеет научную степень доктора юридических наук.

Работала преподавательницей и помощницей народных депутатов. В 2016 году вместе с будущим председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком стала соучредителем общественной организации "Лига профессоров права".

На парламентских выборах 2019 года баллотировалась от партии "Слуга народа" под №161 как беспартийная.

