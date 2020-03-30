ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде ждут представление Зеленского на третье внеочередное заседание

Новости » Политика     30.03.2020 - 13:38
В Раде ждут представление Зеленского на третье внеочередное заседание
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На третье заседание вынесут законы о банках и рынке земли           

В Верховной раде Украины ждут представление президента Владимира Зеленского на третье внеочередное заседание. Об этом объявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Корниенко отметил, что Рада может проголосовать в первом чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности

"Сейчас я надеюсь, что продолжится комитет по налоговой политике, который не начался в 09:00. Не хватало кворума. Сейчас он будет рассматривать закон №3260 в первом чтении. По результатам этого комитета мы ожидаем сегодня обращение от президента Украины о созыве третьей внеочередной сессии Рады. Нам бы хотелось хотя бы в первом чтении проголосовать сегодня этот закон. Ну и закон об обороте земель может вноситься на внеочередную сессию без оговорок. Там вопрос правок, там осталось около 700", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин не будет сокращать расходы на военных в бюджете.

Кроме того, правительство подаст в Раду поправку о сокращении зарплат чиновников. Зарплату планируют урезать чиновникам, у которых она превышает 10 минимальных жалований (47 тыс. гривен).

Рада вносит изменения в бюджет и назначает новых министров: онлайн
Новости Украины Владимир ЗеленскийВерховная Радавнеочередное заседание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь