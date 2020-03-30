Рада вносит изменения в бюджет и назначает новых министров: онлайн

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Парламент рассматривает изменения в госбюджет из-за вспышки Сovid-19

Внеочередное заседание Верховной рады назначено на 14:00 30 марта. На повестке дня парламента согласование изменений в бюджет из-за пандемии коронавируса и кадровые вопросы Кабмина. Какие законопроекты рассмотрят нардепы, а также все подробности из сессионного зала - в материале РБК-Украина.

Изменения в госбюджет

Для выделения дополнительных средств на борьбу со вспышкой коронавируса Кабинет министров пересмотрел государственный бюджет Украины на 2020 год.

Соответствующий законопроект под № 3279 с предлагаемыми изменениями появился на сайте ВР и должен быть рассмотрен на заседании 30 марта.

Кабмин обновил макроэкономический прогноз на 2020 год в условиях бюджета чрезвычайной ситуации. Его ключевые параметры:

номинальный ВВП - 4 трлн грн;

рост инфляции - 2,9% (с 5,6% до 8,7%);

среднегодовой курс - 29,5 грн/долл;

среднемесячная зарплата - 11 тыс. грн;

уровень безработицы - 9,4%.

Доходы госбюджета на текущий год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в т. ч. по общему фонду на 121,77 млрд грн.

За счет перераспределения финансирования правительство предлагает создать в составе бюджета Фонд по борьбе с Covid-19 в объеме 97,1 млрд грн. Данные средства будут направлены на:

дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, приобретение медицинского оборудования;

денежную помощь пенсионерам;

выплаты гражданам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий лишились работы;

восстановление расходов и предоставление кредитов по бюджетным программам, которые были сокращены в связи с созданием Фонда;

пополнение резервного фонда государственного бюджета.

При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что секвестр бюджета не предполагает сокращение расходов на инфраструктуру и развитие, культуру и образование.

Кадровые изменения в Кабмине

Накануне заседания ВР спикер парламент Дмитрий Разумков сообщил, что 30 марта нардепы рассмотрят назначение министров финансов, здравоохранения и энергетики.

В воскресенье глава Минздрава Илья Емец и глава Минфина Игорь Уманский написали заявления об отставке по собственному желанию.

В Кабмине предложили назначить новых руководителей данных министерств постановлениями №3282 и №3284, зарегистрированными на сайте парламента.

Так, министром финансов может стать Сергей Марченко. Ранее он работал заместителем главы администрации президента Петра Порошенко, занимал пост замминистра финансов Александра Данилюка.

Министерство здравоохранения вероятно возглавит экс-глава Одесской ОГА Максим Степанов.

Также рассматривается кандидатура Ольги Богуславец на должность руководителя Министерства энергетики и защиты окружающей среды. Богуславец возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Что еще рассмотрит Рада

На повестку дня внеочередного заседания парламента вынесен ряд законопроектов по борьбе с коронавирусом:

проект закона 2368 "Об изменениях в некоторых законодательных актах Украины относительно обеспечения лечения больных коронавирусом".

проект закона 3275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

законопроекты, связанные с борьбой с вывозом за таможенную территорию Украины средств защиты.

планируется принятие проекта, который предоставит комитетам ВР возможность работать онлайн.

Председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что во время заседания парламента также будет рассмотрен правительственный законопроект о сокращении зарплат для чиновников (до 10 минимальных).

Кроме того, сегодня может состояться второе внеочередное заседание ВР. Во время него нардепы рассмотрят законопроект о внесении изменений в госбюджет относительно обеспечения питания военнослужащих.