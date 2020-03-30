У Раді чекають подання Зеленського на третє позачергове засідання

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На третє засідання винесуть закони про банки і ринок землі

У Верховній раді України чекають на подання президента Володимира Зеленського на третє позачергове засідання. Про це оголосив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Корнієнко зазначив, що Рада може проголосувати в першому читанні законопроект про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності

"Зараз я сподіваюся, що продовжиться комітет з податкової політики, який не розпочався о 09:00. Не вистачало кворуму. Зараз він буде розглядати закон №3260 в першому читанні. За результатами цього комітету ми очікуємо сьогодні звернення від президента України про скликання третьої позачергової сесії Ради. Нам би хотілося хоча б у першому читанні проголосувати сьогодні цей закон. Ну і закон про обіг земель може вноситися на позачергову сесію без застережень. Там питання правок, там залишилося близько 700", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін не буде скорочувати витрати на військових в бюджеті.

Крім того, уряд подасть в Раду поправку про скорочення зарплат чиновників. Зарплату планують урізати чиновникам, у яких вона перевищує 10 мінімальних зарплат (47 тис. гривень).

