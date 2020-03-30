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Кабмин не будет сокращать расходы на военных в бюджете

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 12:44
Кабмин не будет сокращать расходы на военных в бюджете
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Шмыгаль заверил, что ни одна гривна не будет изъята из бюджета армии

Кабинет министров Украины не будет сокращать расходы на военнослужащих в государственном бюджете на 2020 год. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заверил, что ни одна гривна не будет изъята из бюджета армии.

"Бюджет, который мы сформировали - это бюджет чрезвычайной ситуации в условиях глобальной пандемии и непростой ситуации в мировой экономике. В рамках этого бюджета у нас есть несколько принципиальных позиций. Первое: ни одна гривна не будет изъята из бюджета армии военных. Это касается и вопроса модернизации вооружений, и строительства жилья для военных, и реформы оборонно-промышленного комплекса. Войска должны быть и будут обеспечены всей необходимой защитой, как материальной, так и денежной", - заявил Шмыгаль.

Напомним, в Верховной раде появился текст законопроекта Кабмина об изменениях в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Доходы госбюджета предлагается уменьшить почти на 123 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров предлагает ВР создать в составе государственного бюджета Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями в объеме 97,1 млрд грн, с целью предотвращения распространения и преодоления негативных последствий на территории Украины этой болезни.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныБюджет 2020Денис ШмыгальКоронавирус
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