Правительство подаст в Раду поправку о сокращении зарплат чиновников

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зарплату планируют урезать чиновникам, у которых она превышает 10 минимальных жалований

В изменениях в Государственный бюджет в части сокращения заработных плат для чиновников будет включена поправка, которая будет включать перечень чиновников. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Зарплату планируют урезать чиновникам, у которых она превышает 10 минимальных жалований (47 тыс. гривен).

"Мы тщательно пересмотрели все расходы. Начать сокращение правительство должно с себя. Предлагается ограничить зарплаты для чиновников. Предел - 10 минимальных зарплат. Кроме этого, мы поддерживаем предложение о конкретизации и всеохватности перечня чиновников, включительно со всеми категориями. Поэтому подготовлена соответствующая поправка. Мы ее будем также по общему согласию согласительного совета ВР включать в 29-ю статью. Она сформулирована", - заявил Шмыгаль.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабмин предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют зарплату свыше 10 минимальных жалований, получали только половину. Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с коронавирусом и мероприятиях по национальной безопасности и обороны.

Напомним, ранее правительство закончило предварительную работу над изменениями в государственный бюджет из-за вспышки коронавируса. Кабмин сохранил расходы на инфраструктуру, культуру и образование.