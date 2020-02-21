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В Раде создали рабочую группу для расследования наступления боевиков

Новости » Политика     21.02.2020 - 16:56
В Раде создали рабочую группу для расследования наступления боевиков
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Арахамии, в рабочую группу будут входить несколько депутатов

В Верховной раде Украины создали рабочую группу для расследования обстрела Донбасса со стороны боевиков 18 февраля 2020 года. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает кореспондент РБК-Украина.

По его словам, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны приняли решение пригласить человека, который непосредственно был в том районе, чтобы доложить со всеми подробностями.

"Мы пригласили генерала Наева, он нам объяснил много дополнительных деталей, но мы еще решили создать такую закрытую группу… Там есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Мы решили создать рабочую группу. Те люди, которые хотят войти от комитета, имеют доступ к гостайне, смогут в рамках рабочей группы ознакомиться с деталями и получить эту информацию", - отметил он.

По его словам, в рабочую группу будут входить народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский, нардеп от "Слуги народа" Игорь Герасименко, нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

"Группа будет работать таким образом: направляем запрос в Генштаб, договариваемся о времени, материалы будут анализировать, после чего будет финальный доклад на комитете", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции. Под огневым прикрытием российские боевики перешли к активным наступательным действиям

Ранее сообщалось, что парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за решение обязать штаб операции Объединенных сил информировать народных депутатов о ситуацию на Донбассе.

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