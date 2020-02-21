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Комитет по нацбезопасности обязал штаб ООС докладывать о ситуации на Донбассе

Новости » Политика     21.02.2020 - 16:29
Комитет по нацбезопасности обязал штаб ООС докладывать о ситуации на Донбассе
Фото: Ирина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Члены Комитета будут ежедневно получать информацию о ходе событий на Донбассе

Парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за решение обязать штаб операции Объединенных сил информировать народных депутатов о ситуацию на Донбассе. Об этом сообщила председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета по нацбезопасности Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, отныне, начиная с понедельника, 24 февраля, члены комитета будут ежедневно получать от пресс-центра ООС информацию о ходе событий на Донбассе.

"То есть штаб ООС будет информировать каждого члена комитета, чтобы мы имели самую полную и самую объемную информацию. Чтобы потом не было распространения слухов. Понятно, что и против нас и депутатов ведется гибридная война. Значит, мы учимся на ошибках и будем более ответственными за слова", - заявила Верещук.

Так, заседание комитета по заслушиванию информации от Генштаба Вооруженных сил относительно эскалации на Донбассе проходило в закрытом режиме.

"Я поняла, что это действительно была атака врага. Она была спланирована. Тем не менее, те вопросы, которые возникали у членов комитета, требуют более детального и углубленного изучения. Нам было предложено обратиться единолично. То есть в персональном порядке и письменно, ведь информация является закрытой", - добавила она.

Напомним, 18 февраля утром штаб операции О'объединенных сил сообщил о том, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Также РБК-Украина сообщало, что немецкое правительство призвало провести расследование атаки боевиков.

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