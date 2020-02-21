У Раді створили робочу групу для розслідування наступу бойовиків

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Арахамії, в робочу групу будуть входити кілька депутатів

У Верховній раді України створили робочу групу для розслідування обстрілу Донбасу з боку бойовиків 18 лютого 2020 року. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони прийняли рішення запросити людину, який безпосередньо була в тому районі, щоб доповісти з усіма подробицями.

"Ми запросили генерала Наєва, він нам пояснив багато додаткових деталей, але ми ще вирішили створити таку закриту групу... Там є оперативні відео, які мають закритий характер. Ми вирішили створити робочу групу. Ті люди, які хочуть увійти від комітету, мають доступ до держтаємниці, зможуть у рамках робочої групи ознайомитися з деталями і отримати цю інформацію", - зазначив він.

За його словами, в робочу групу будуть входити народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Михайло Забродський, нардеп від "Слуги народу" Ігор Герасименко, нардеп від "Голосу" Роман Костенко.

"Група буде працювати таким чином: надсилаємо запит в Генштаб, домовляємося про час, матеріали будуть аналізувати, після чого буде фінальна доповідь на комітеті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 18 лютого збройні формування РФ атакували українські позиції. Під вогневим прикриттям російські бойовики перейшли до активних наступальних дій

Раніше повідомлялося, що парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за рішення зобов'язати штаб операції Об'єднаних сил інформуватиме народних депутатів про ситуацію на Донбасі.