ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Наступление боевиков на Донбассе: бой продолжается, потери ВСУ уточняются

Новости » Происшествия     18.02.2020 - 09:57
Наступление боевиков на Донбассе: бой продолжается, потери ВСУ уточняются
Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

В штабе подтвердили наличие потерь в ВСУ

В штабе операции Объединенных сил подтвердили наличие потерь среди украинских военных в результате попытки прорыва линии разграничения боевиками на Донбассе. Об этом РБК-Украина сообщили в штабе ООС.

При этом точное количество потерь среди военных Вооруженных сил Украины уточняется.

"Сейчас продолжается бой. У нас есть предварительная информация о потерях, но мы пока не можем назвать количество, уточняем это", - сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Как сообщали в штабе ООС, под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошлые сутки, 17 февраля, боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Работу КПВВ "Марьинка" временно приостановили Боевики обстреляли Орехово из запрещенных Минском минометов
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь