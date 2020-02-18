Наступление боевиков на Донбассе: бой продолжается, потери ВСУ уточняются

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

В штабе подтвердили наличие потерь в ВСУ

В штабе операции Объединенных сил подтвердили наличие потерь среди украинских военных в результате попытки прорыва линии разграничения боевиками на Донбассе. Об этом РБК-Украина сообщили в штабе ООС.

При этом точное количество потерь среди военных Вооруженных сил Украины уточняется.

"Сейчас продолжается бой. У нас есть предварительная информация о потерях, но мы пока не можем назвать количество, уточняем это", - сообщили в пресс-центре ООС.

Напомним, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Как сообщали в штабе ООС, под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

Ранее РБК-Украина писало, что за прошлые сутки, 17 февраля, боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.