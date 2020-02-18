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В ООН назвали число гражданских, пострадавших за год от военных действий на Донбассе

Новости » Политика     18.02.2020 - 23:34
В ООН назвали число гражданских, пострадавших за год от военных действий на Донбассе
Фото: Розмари Дикарло (news.un.org)

Около 35% жителей Донбасса пострадали от мин

За прошлый год от военных действий на Донбассе пострадали 167 гражданских
Об этом заявила заместитель Генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, передает РБК-Украина.

На заседании Совета безопасности ООН 18 февраля, где обсуждается вопрос наступления боевиков, она привела данные последнего доклада миссии ООН по правам человека в Украине от 12 декабря 2019 года.

"Вооруженный конфликт на востоке Украины по прежнему ведет к гибели людей и ранениям, серьезно ограничивает свободу передвижения и пагубно сказывается на базовых правах человека... В 2019 зафиксировано 167 пострадавших среди гражданского населения: 27 погибших и 140 раненых", - заявила Дикарло.

По ее словам, 63% граждан на Донбасе пострадали в результате обстрелов из стрелкового оружия.

"И 35% пострадали по причине мин и взрывоопасных пережитков войны", - добавила она.

Напомним, Европейский союз призвал Российскую Федерацию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования на Донбассе. Отреагировать на сегодняшнюю атаку боевиков призывала и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Как известно, утром 18 февраля вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции. Под огневым прикрытием российские боевики перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.

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