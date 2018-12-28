Раде рекомендуют принять закон о защите украинцев от некачественных продуктов

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Соответствующий проект рекомендуют принять за основу

Комитет парламента по вопросам здравоохранения рекомендует Верховной раде принять за основу доработанный законопроект №8464 об изменениях в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, документ был доработан с учетом предложений Главного научно-экспертного управления Аппарата Рады, комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной инспекции ядерного регулирования, Государственной экологической инспекции, Американской торговой палаты в Украине и т.д.

По мнению нардепов, законопроект устраняет пробелы в законодательном регулировании правоотношений в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, законодательно закрепляет полномочия центральных органов исполнительной власти и их деятельности в этой сфере и создает законные основания для передачи/осуществления/выполнения органами-правопреемниками функций в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, принадлежащие к полномочиям Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

"Члены комитета приняли решение внести доработанный проект закона о внесении изменений в закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" (№ 8464) на рассмотрение Верховной рады в первом чтении и рекомендовать принять его за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале декабря Рада отправила данный проект закона на повторное первое чтение.

Как писало РБК-Украина ранее, профильный комитет рекомендовал принять этот закон за основу в первом чтении.

Добавим, в начале декабря парламент принял во втором чтении законопроект №8450, который унифицирует правила предоставления потребителям информации о пищевых продуктах.